"Талибан" захватил уже седьмую столицу провинции в Афганистане

Террористическая организация "Талибан" Фото из открытых источников

Талибы активизировали наступление на фоне вывода сил НАТО и союзников из Афганистана

Радикальное исламистское движение "Талибан" продолжает наступление в Афганистане, захватив во вторник, 10 августа, город Фарах на западе страны, который является админцентром одноименной провинции. Об этом сообщает DW.

Талибы взяли под свой контроль основные правительственные объекты города, включая штаб-квартиру полиции, местную администрацию и тюрьму. Правительственные подразделения отступили к военной базе. Фарах со 128 тысячами жителей расположен на реке Фарахруд. Ситуация с безопасностью в провинции в последние годы была напряженной.

Талибы активизировали наступление на фоне вывода сил НАТО и союзников из Афганистана. В течение последних пяти дней талибы захватили семь из 34 административных центров провинций, в том числе стратегически важный город Кундуз, в котором долгое время располагалась база контингента Бундесвера.

Новости по теме: Афганистан провел переговоры с "Талибаном"

Ранее сообщалось, что боевики "Талибана" 8 августа захватили три столицы афганских провинций.