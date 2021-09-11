Талибан поднял свой флаг над президентским дворцом в Афганистане

Талибан поднял свой флаг, когда в мире вспоминают теракт 11 сентября

Талибан поднял свой флаг над президентским дворцом в Афганистане в тот самый день, когда США и мир вспоминают 20-годовщину терактов 11 сентября. Об этом сообщает АР.

Новый премьер-министр Талибов Мохаммад Хасан Ахунд поднял флаг на церемонии в 11 часов утра по местному времени, чтобы отметить официальное начало работы временного правительства Талибана, состоит из 33 членов.

Ранее другой официальный представитель Талибана заявил, что черно-белый флаг религиозного ополчения впервые был поднят во дворце в пятницу. Группа боевиков также нарисовала свой баннер на воротах въезда в здание посольства США.

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Ранее сообщалось, что террористическое движение"Талибан" объявил новый состав правительства Афганистана.