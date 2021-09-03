"Талибан" перенес объявление о формировании правительства из-за разногласий

Объявление о сформированном правительстве будет сделано в субботу, 4 сентября

Радикальное исламское движение "Талибан" отложило объявление о сформировании нового правительства Афганистана на день, из-за того, что между лидерами возникли разногласия. Об этом сообщает CNN-News18 .

Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что объявление о сформированном правительстве будет сделано в субботу, 4 сентября.

В частности, задержка с формированием правительства вызвана разногласиями между лидерами военного и политического крыла "Талибана".

Ожидается, что лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада сохранит верховную власть в Афганистане и будет курировать управление страной.

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Напомним, ранее один из лидеров террористической группировки "Талибан" Анас Хаккани заявил, что новое правительство Афганистана сформируют в ближайшие несколько дней. Пока рано говорить о том, кто именно получит должности, однако, по его словам, правительство укомплектовано уже на 95%.