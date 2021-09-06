"Талибан" объявил о взятии под контроль провинции Панджшер

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"Национальный фронт сопротивления" оспаривает заявления талибов и называет их лживыми

Исламское движение "Талибан" объявило о взятии под контроль провинции Панджшер – последней опоры в Афганистане, которую обороняют силы "Национального фронта сопротивления" (НФС) Ахмада Масуда. Об этом сообщил спикер "Талибана" Забихулла Муджахид в Twitter.

По его словам, провинция Панджшер полностью завоевана и перешла под контроль Исламского Эмирата Афганистан.

"В Панджшере несколько повстанческих банд уничтожены, а остальные сбежали. Мы полностью уверяем достойных жителей Панджшера в том, что они не будут подвергаться дискриминации — все они наши братья, и мы будем служить стране и общей цели", - заявил спикер.

Также он добавил, что вооруженный конфликт в стране закончился.

Кроме этого, в социальных сетях появились видео и снимки, на которых талибы стоят у ворот резиденции губернатора Панджшера, в некоторых районах они подняли свой флаг.

В настоящее время "Национальный фронт сопротивления" называет лживыми заявления талибов и сообщает, что бойцы НФС занимают "стратегические позиции" по всей Панджшерской долине.

"Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против "Талибана" и их союзников будет продолжаться, пока не победят справедливость и свобода", — отметили в НФС.

ولایت پنجشیر آخرین لانهء دشمن مزدور نیز به گونه کامل فتح گردید https://t.co/95ySJ5ppo6 pic.twitter.com/CCWKFt0zsb — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) September 6, 2021

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Как сообщалось ранее, последняя неподконтрольная талибам провинция Афганистана Панджшер была захвачена боевиками. В Кабуле боевики отмечали эту новость выстрелами в воздух.