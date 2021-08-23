"Талибан" объявил о начале осады неподконтрольной провинции Панджшер

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Сейчас ведутся переговоры с жителями провинции

В Афганистане "Талибан" объявил о начале осады неподконтрольной провинции Панджшер. Об этом сообщил представитель радикального движения Забихула Муджахид в Twitter.

По его словам, лидер сопротивления провинции Панджшер Ахмад Масуд отверг ультиматум талибов о сдаче региона и предупредил, что война будет "неизбежной", если боевики откажутся от диалога по формированию правительства.

"Силы заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию, пытаемся решить вопрос путем переговоров", - отметил он.

Муджахид добавил, что талибы полностью очистили районы в провинции Баглан, которые ранее смогли занять силы сопротивления.

"Мы противостояли Советскому Союзу, и мы сможем противостоять "Талибану", - заявил Ахмад Масуд.

Также он добавил, что при выполнении условий для мира и безопасности в Афганистане, он готов простить талибам убийство своего отца, руководителя "Северного альянса", совершенное 10 сентября 2001 года.

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Как сообщалось ранее, в Афганистане боевики радикального движения "Талибан" взяли аэропорт Кабула в "железное кольцо" и препятствовали желающим улететь из страны попасть на самолеты. Талибы били желающих сесть на самолет пластиковыми трубами.