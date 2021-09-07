"Талибан" объявил новый состав правительства Афганистана
Нынешний состав будет временным, а не постоянным
Террористическое движение "Талибан" объявил новый состав правительства Афганистана. Об этом сообщает Al Jazeera.
Как отмечается, исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем будет один из лидеров талибов мулла Абдул Гани Барадар.
Кроме этого, министром разведки назначен мулла Абдул Хак Васик, Министром обороны – сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.
МВД Афганистана возглавит сын основателя "сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани, Министерство культуры и информации – официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.
Главой Министерство иностранных дел Афганистана назначен мулла Амир Хан Муттаки.
Напомним, ранее Исламское движение "Талибан" объявило о взятии под контроль провинции Панджшер – последней опоры в Афганистане, которую обороняют силы "Национального фронта сопротивления" Ахмада Масуда. НФО оспаривает заявления талибов и называет их лживыми.