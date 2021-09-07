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"Талибан" объявил новый состав правительства Афганистана

Мулла Абдул Гани Барадар tolonews.com

Нынешний состав будет временным, а не постоянным

Террористическое движение "Талибан" объявил новый состав правительства Афганистана. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как отмечается, исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем будет один из лидеров талибов мулла Абдул Гани Барадар.

Кроме этого, министром разведки назначен мулла Абдул Хак Васик, Министром обороны – сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.

МВД Афганистана возглавит сын основателя "сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани, Министерство культуры и информации – официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Главой Министерство иностранных дел Афганистана назначен мулла Амир Хан Муттаки.

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Напомним, ранее Исламское движение "Талибан" объявило о взятии под контроль провинции Панджшер – последней опоры в Афганистане, которую обороняют силы "Национального фронта сопротивления" Ахмада Масуда. НФО оспаривает заявления талибов и называет их лживыми.

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