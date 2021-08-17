"Талибан" намерен пригласить в будущее правительство женщин

Укринформ

В организации отметили что "все стороны должны присоединиться к руководству страной"

Радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, заявил, что намерен пригласить в будущее правительство женщин. Об этом сообщил АР.

По словам члена комиссии талибов по культуре Энамулла Самангани, исламский эмират не хочет, чтобы женщины становились жертвами. Они должны быть привлечены к работе правительственных структур в соответствии с законами шариата.

Он добавил, что "все стороны должны присоединиться к руководству страной".

Сейчас "Талибан" все еще ведет переговоры с политическими лидерами Афганистана, а мирная передача власти страны еще не была объявлена официально.

Как известно, женщины-журналистки не появлялись на всех основных афганских новостных каналах после захвата талибами столицы страны Кабула в воскресенье.

В то же время во вторник в эфире одного из крупнейших телеканалов Афганистана - TOLO News – появились женщины-телеведущие.

Напомним, что ранее представители радикального движения "Талибан" через два дня после захвата власти в Афганистане объявили всеобщую амнистию для чиновников. Боевики призвали к нормализации работы государственных учреждений.