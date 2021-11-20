"Талибан" начнет выплачивать долги по зарплате госслужащим в Афганистане

Террористическая организация "Талибан" Фото из открытых источников

Госслужащие не получали зарплат с момента захвата власти

Правительство талибов начинает выплачивать долги по зарплате государственным служащим, которые не получали деньги с момента захвата власти в Афганистане. Об этом сообщил официальный представитель "Талибана" Забихула Муджахид на своей странице в Twitter.

"Министерство финансов заявляет, что с сегодняшнего дня (20 ноября - ред) начнут выплачивать зарплаты государственных служащих за последние три месяца", — написал он.

Также в министерстве заверили, что с сегодняшнего дня зарплата будет регулярная и выплачиваться ежемесячно.

По словам другого представителя "Талибана" Инамуллы Самангани, сборы доходов правительства талибов ежедневно увеличиваются.

"Министерство финансов заявляет, что за 78 рабочих дней последних трех месяцев мы получили около 26,915 миллиарда афгане [$288 миллионов]. Только в среду мы собрали 557 миллионов афгани [$5,9 миллиона]", — отметил он на своей странице в Twitter.

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Ранее сообщалось, что верховный лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада впервые появился на публике с тех пор, как в 2016 году взял под свой контроль группировку.