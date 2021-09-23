Таиланд планирует сократить сроки самоизоляции для иностранных туристов

Сроки будут отличаться в зависимости от того, каким способом путешественники будут прибывать в страну

Комитет Таиланда по борьбе с болезнями намерен сократить срок самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 туристов. Об этом сообщает Reuters .

Согласно предложению, комитет вынес предложение, которое будет представлено правительству в понедельник, 27 сентября, те, кто не имеют сертификатов вакцинации, будут изолированы в течение 10 дней, если они прибывают самолетом, в случае другого способа прибытия срок составит 14 дней.

К слову, на этой неделе власти Таиланда отложили принятие решения об отмене карантина для невакцинированных туристов. Исключением являются лишь острова Пхукет и Самуи, где в рамках пилотной схемы отказались от обязательной самоизоляции для непривитых путешественников.

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Напомним, Австралия готовится открыть свои границы, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, до Рождества.

Кроме того, ранее сообщалось, что индонезийский остров Бали может запретить въезд туристам с ограниченным бюджетом после того, как остров снова будет открыт для поездок. Как именно будут определять достаточное количество бюджета пока не уточняется.