Таблетки против коронавируса: В ВОЗ ждут результаты испытаний

Появление таблетки против самых тяжелых последствий коронавируса "безусловно, хорошая новость"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет новых данных о результатах испытаний таблеток от коронавируса, которые разработала фармацевтическая компания MSD. Об этом сообщила глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове .

"Мы с нетерпением ждем от них (компании MSD - ред.) новых данных", - сказала она, добавив, что появление таблетки против тяжелейших последствий коронавирус "безусловно, хорошая новость", - заявила Керкхове.

По ее словам, медики и пациенты хотят лечения инфекции на ранней стадии, что снижает риски тяжелых форм протекания болезни и летального исхода.

"Я думаю, что все хотят более раннего лечения, чтобы мы не допустили, чтобы люди достигли этого тяжелого состояния и фактически не умерли от болезни", - отметила она.

Как сообщалось ранее, 1 октября фармацевтическая компания MSD из Соединенных Штатов провела успешные испытания таблеток от коронавируса. Таблетки снижают риск госпитализации на 50%.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили о возможность лечения коронавируса антителами. Однако такой метод рекомендуют использовать для тяжелобольных пациентов или для тех, у кого не выработались антитела. Речь идет об использовании двух моноклональных антител - казиривимаба и имдевимаба.