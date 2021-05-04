Супруги Гейтс после 27 лет совместной жизни заявили о разводе

Билл и Мелинда Гейтс Фото из открытых источников

По официальным данным, состояние супругов составляет более 51 миллиарда долларов

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе со своей женой Мелиндой. Об этом пишет CNN.

"Мы продолжаем разделять веру в общую миссию и будем работать в фонде, но мы больше не верим, что сможем вместе расти как пара", — говорится в заявлении пары.

Они отметили, что воспитали "трех невероятных детей", а также создали благотворительный фонд, который работает для помощи людям.

Новости по теме: Чип от отца не вживили: Дочь Билла Гейтса вакцинировалась от коронавируса

По официальным данным, состояние супругов составляет более 51 миллиарда долларов.

Билл и Мелинда Гейтс познакомились в 1987 году в компании Microsoft, которую Билл Гейтс основал и в то время работал на должности генерального директора.

Пара поженилась на Гавайях в 1994 году.

Новости по теме: Билл Гейтс планирует инвестировать 2 млрд долларов в борьбу с глобальными изменениями климата

В течение последнего года Гейтс через свой фонд присоединился к борьбе с Covid-19 и усилиям по разработке и распространению вакцин по всему миру.

По состоянию на декабрь 2020 года фонд выделил 1,75 миллиарда долларов на борьбу с пандемией.