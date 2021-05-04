Супруги Гейтс после 27 лет совместной жизни заявили о разводе
По официальным данным, состояние супругов составляет более 51 миллиарда долларов
Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе со своей женой Мелиндой. Об этом пишет CNN.
"Мы продолжаем разделять веру в общую миссию и будем работать в фонде, но мы больше не верим, что сможем вместе расти как пара", — говорится в заявлении пары.
Они отметили, что воспитали "трех невероятных детей", а также создали благотворительный фонд, который работает для помощи людям.
По официальным данным, состояние супругов составляет более 51 миллиарда долларов.
Билл и Мелинда Гейтс познакомились в 1987 году в компании Microsoft, которую Билл Гейтс основал и в то время работал на должности генерального директора.
Пара поженилась на Гавайях в 1994 году.
В течение последнего года Гейтс через свой фонд присоединился к борьбе с Covid-19 и усилиям по разработке и распространению вакцин по всему миру.
По состоянию на декабрь 2020 года фонд выделил 1,75 миллиарда долларов на борьбу с пандемией.