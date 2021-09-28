Суд вскоре снимет ограничения с Джона Хинкли, который совершил покушение на Рейгана в 1981 году

Джон Хинкли Associated Press

После преступления его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в госпиталь

Суд Вашингтона объявил, что вскоре снимет ограничения с 66-летнего Джона Хинкли — младшего, который совершил покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана в 1981 году. Об этом сообщил Associated Press.

Как отмечается, федеральный судья округа Колумбия Пол Фридман сообщил, что формально примет решение по поводу Хинкли на этой неделе. Во время заседания 27 сентября судья отметил, что Хинкли не проявлял никаких симптомов активного психического расстройства, не вел себя агрессивно и не интересовался оружием с 1983 года.

Известно, что после покушения на Рейгана Хинкли объявили обвинения по 13 пунктам, но его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в госпиталь Святой Елизаветы в Вашингтоне, где он провел 34 года. В начале 2000-х ему разрешили встречаться с родителями, а в 2016 году - выписали из больницы и разрешили жить с матерью в штате Вирджиния.

"После освобождения из больницы Джону Хинкли запретили владеть оружием, принимать алкоголь, общаться с прессой и контактировать с семьей Рейгана и актрисой Джоди Фостер. Он должен сообщать властям, если хочет поехать на расстояние более 120 километров от дома. Его учетные записи в интернете находятся под контролем властей", - говорится в сообщении.

Власти США изначально выступали против освобождения Джона Хинкли, но после независимой оценки его состояния изменили свое мнение. Теперь правительство считает, что с Хинкли можно полностью снять все ограничения, если в течение 9 месяцев у него не обнаружат признаков психического расстройства.

Также президентский фонд имени Рональда Рейгана выступил против освобождения преступника и указал, что мужчина до сих пор представляет угрозу для окружения.

Как известно, в последние годы Хинкли продает в антикварном магазине вещи, которые он находит на недвижимости распродажах и блошиных рынках. Он также публикует музыкальные видеоролики на YouTube.

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