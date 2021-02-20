Суд признал Навального виновным по еще одному делу

Алексей Навальный Reuters

Оппозиционеру назначили штраф в размере 850 тысяч рублей

Российского оппозиционера Алексея Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко. Об этом сообщает "Медуза".

Отмечается, что Навальный должен уплатить штраф размером 850 тысяч рублей. Летом прошлого года он назвал "предателем" ветерана, который снимался в агитационном ролике одного из российских телеканалов за поправки в Конституцию.

В свою очередь, оппозиционер свою вину в клевете не признал и заявил о незаконности возбуждения против него дела. Также политик считает это политическим преследованием. Навальный добавил, что его слова — это не факты, и они касаются всех, кто снялся в ролике и выражают его негативное отношение.

В то же время судьи заявили, что вина политика подтверждается показаниями ветерана Артеменко.

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Напомним, недавно Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции заменить Алексею Навальному условный срок лишения свободы на реальный по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года и 5 месяцев.