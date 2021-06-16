Суд Гааги не знает имен некоторых свидетелей по делу МН17, они под защитой, - адвокат
Свидетели были допрошены следственным судьей, но очень маловероятно, что они появятся в суде
Окружной суд Гааги, рассматривающий дело об авиакатастрофе малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе, не знает имен некоторых свидетелей. Все они находятся под специальной программой защиты. Об этом рассказал адвокат родственников жертв трагедии Петер Лангстраат в интервью "Укринформу".
"Как вы слышали, ради защиты некоторых свидетелей даже суд не знает их имен, потому что, как вы знаете, они в опасности. Следовательно, они были допрошены следственным судьей, но очень маловероятно, что мы увидим этих людей в суде", - сообщил он.
Также Лангстраат прокомментировал информацию о том, что, возможно, эти свидетели находятся в Нидерландах.
"Нет-нет, мы не знаем. Они под защитой специальной программы, это все, что нам известно, но какая именно эта программа, где они находятся, были ли изменены имена - нам этого не известно", - добавил адвокат.
Напомним, на заседании суда в Нидерландах, которое состоялось 8 июня, показали фото фрагментов ракеты, попавшей в борт самолета рейса МН17 в июле 2014 года. Три из четырех обломков соответствуют ракете 9М38М1, другой может быть как от ракеты 9М38 и 9М38М1. Фрагменты ракеты были найдены свидетелем, который также снял видео, однако оно не было продемонстрировано ради безопасности информатора.