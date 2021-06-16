Суд Гааги не знает имен некоторых свидетелей по делу МН17, они под защитой, - адвокат

Свидетели были допрошены следственным судьей, но очень маловероятно, что они появятся в суде

Окружной суд Гааги, рассматривающий дело об авиакатастрофе малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе , не знает имен некоторых свидетелей. Все они находятся под специальной программой защиты. Об этом рассказал адвокат родственников жертв трагедии Петер Лангстраат в интервью "Укринформу" .

"Как вы слышали, ради защиты некоторых свидетелей даже суд не знает их имен, потому что, как вы знаете, они в опасности. Следовательно, они были допрошены следственным судьей, но очень маловероятно, что мы увидим этих людей в суде", - сообщил он.

Также Лангстраат прокомментировал информацию о том, что, возможно, эти свидетели находятся в Нидерландах.

"Нет-нет, мы не знаем. Они под защитой специальной программы, это все, что нам известно, но какая именно эта программа, где они находятся, были ли изменены имена - нам этого не известно", - добавил адвокат.

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Напомним, на заседании суда в Нидерландах, которое состоялось 8 июня, показали фото фрагментов ракеты, попавшей в борт самолета рейса МН17 в июле 2014 года. Три из четырех обломков соответствуют ракете 9М38М1, другой может быть как от ракеты 9М38 и 9М38М1. Фрагменты ракеты были найдены свидетелем, который также снял видео, однако оно не было продемонстрировано ради безопасности информатора.