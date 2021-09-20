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Суд ЕС обязал Польшу выплачивать штраф в 500 тысяч евро ежедневно

Ранее Варшава проигнорировала решение Европейского суда о прекращении добычи на спорном месторождении

Суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать 500 тысяч евро в виде штрафа за непрерывность работ на угольной шахте "Турув" на границе с Чехией. Об этом сообщает Польское агентство PAP.

По его данным, суд ЕС обязал Польшу ежедневно выплачивать Еврокомиссии штраф в размере 500 тысяч евро за непрерывность работ на спорном угольном разрезе "Турув", расположенном неподалеку от границ с Чехией и Германией.

Данная мера призвана заставить Польшу пересмотреть свое отношение к постановлению суда о прекращении работы шахты.

Еврокомиссия объявила об обращении в Суд ЕС с предложением наложить финансовое взыскание на Польшу за невыполнение рекомендаций Еврокомиссии и предыдущих решений Суда ЕС относительно устранения правовых противоречий между законодательством Польши и законодательством ЕС относительно обеспечения независимости судей.

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