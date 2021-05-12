Суд арестовал Ильназа Галявиева, задержанного после массового убийства в школе в Казани

Ильназ Галявиев в зале суда РИА Новости

Стрелка арестовали на два месяца

Районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, подозреваемого в убийстве девяти человек в школе. Сам стрелок во время заседания суда сообщил, что не возражает аресту. Сторона защиты также не возражала против этого, передают российские СМИ.

Как отмечается, во время суда Галявиев стоял в "аквариуме" с тремя полицейскими, к двум из которых его приковали наручниками.

На заседании следователь сообщил, что "Галявиев собирался убить двух и более лиц, желая выразить свое превосходство", и произвел в школе не менее 17 выстрелов из ружья, которое принес с собой. Также юноша установил возле входа в кабинет начальных классов взрывное устройство с поражающими элементами и привел его в действие. Следователь также добавил, что подозреваемый полностью признал вину в убийстве, но заявил об "обоснованности" своих действий.

На заседании Галявиев, отвечая на вопрос судьи, сообщил, что у него нет тяжелых заболеваний и инвалидности. Ранее в СМИ говорилось, что в 2020 году у подозреваемого диагностировали заболевание головного мозга, не уточняя диагноз. А позже стало известно, что у него атрофия головного мозга — это отмирание клеток мозга и нарушение нейронных связей между ними, что может быть признаком множества заболеваний.

Представитель прокуратуры сообщил, что обвинение Ильназу Галявиеву могут переквалифицировать на терроризм "при наличии оснований". Также прокурор сообщил, что парню назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

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Нагадаємо, напередодні, 11 травня, в Казані в школі №175 з самого ранку почалася стрілянина. Також повідомлялося про вибух.

Один з правопорушників, намагаючись сховатися, вистрибнув із вікна школи, його затримали.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв стрілянини становить 11 осіб, 32 людини постраждали - їх доставили в лікарні.

Своєю чергою, президент Татарстану Рустам Мінніханов підтвердив загибель лише семи дітей і однієї вчительки. Ще 16 осіб, за його словами, зараз перебувають у госпіталі.

Також варто додати, що в МВС Росії офіційно підтвердили, що затриманий один із підозрюваних, і що у всій Казані введений режим контртерористичної операції. Однак, те, що у затриманого були спільники, поки офіційно не підтвердили.