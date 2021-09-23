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Стрельба в университете Перми: Глава Следкома региона покончил с собой

В Пермском государственном университете открыли стрельбу Скриншот с видео

Он был найден мертвым в своем доме

Глава следственного управления СК России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме после совещания с руководством. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Как отмечается, Сарапульцев был найден мертвым в своем доме.

Вчера, 22 сентября, у него было совещание с главой СК России по поводу недавних убийств в пермском университете.

СМИ пишут, что его обещали уволить, а совещание "прошло на повышенных тонах". Также следствие рассматривает вторую версию – из-за конфликтов дома.

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Как сообщалось ранее, утром 20 сентября на территории 8-го корпуса Пермского государственного университета студент устроил стрельбу. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза, а некоторые выпрыгивали из окон. В результате стрельбы, по уточненным данным, погибли 6 человек, пострадали более двух десятков человек.

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