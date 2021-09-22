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Стрельба в Пермском университете: Число пострадавших возросло до 43 человек

Интерфакс-Россия

В тяжелом состоянии находится один человек - виновник инцидента

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПДНГУ) увеличилось до 43 человек. Об этом сообщил "Интерфакс-Россия".

По словам министра здравоохранения региона Анастасии Крутень, на сегодня зафиксировано 43 пострадавшие лица, из них 12 находятся в трех стационарах города Перми.

"Тяжелый только один - стрелок. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое. Остальные 11 человек, которые находятся в стационаре, в удовлетворительном состоянии. Также в удовлетворительном состоянии те, кто находится на амбулаторном лечении", - отметила она.

Как известно, в первые дни после трагедии Минздрав РФ сообщал о 24 пострадавших.

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Напомним, что 20 сентября в Перми неизвестный открыл стрельбу на территории государственного Национального исследовательского университета. По словам свидетелей происшествия, они видели мужчину в военной форме, который стрелял из автомата.

Также правоохранители установили личность преступника. Им оказался 18-летний Тимур Бекмансуров, который был студентом этого вуза.

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