Стрельба в Казани: Число жертв стремительно возросло, второго стрелка ликвидировали

РИА Новости

Также сообщается о возрастании количества пострадавших

Число жертв стрельбы в школе №175 российского города Казани стремительно возросло. Как сообщают "Известия" со ссылкой на экстренные службы, на данный момент таковых уже 11 человек.

Отметим, что ранее сообщалось о 9 погибших в результате стрельбы.

Также, по данным издания, двое из погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна.

Кроме того, агентство ТАСС сообщает, что 32 человека пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, их везут в больницы.

Помимо этого, 12 детей и один взрослый госпитализированы.

Напомним, в школе было два стрелка. Одного задержали сразу, а второго, по данным СМИ, позже ликвидировали. Он якобы удерживал 6-7 человек в здании школы.

Дети, эвакуированные из школы, в которой произошла стрельба, размещены в детских садах. Им оказывается психологическая помощь, сообщила пресс-служба мэрии города.

Также известно, что правоохранители уже открыли уголовное производство по факту стрельбы и многочисленных жертв.