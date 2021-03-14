Стратегический бомбардировщик США впервые приземлился в Польше

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer Фото Senior Airman John Wright

Он делал две дозапрвки во время перелета

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer впервые совершил посадку на авиабазе в Польше. Об этом говорится в заявлении на сайте командование Военно-воздушных сил США в Европе.

Как отмечается, он приземлился для дозаправки на 33-й польской авиабазе вблизи городка Повидз.

При этом добавляется, что для экономии времени она проходила с включенными двигателями самолета, а сам экипаж оставался на его борту. Также B-1В выполнял дозаправку в воздухе с помощью британского самолета-заправщика Stratotanker KC-135.

"Концепция быстрой дозаправки в Польше говорит сама за себя. Наши бомбардировщики после выполнения миссии могут вылететь в любое время и в любое место", - отметил командующий ВВС США в Европе и генерал Джефф Харригян.

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Ранее сообщается, что Соединенные Штаты Америки намерены создать новую междуконтинентальную ракету. Она предусматривает расходы в размере 100 миллиардов долларов.