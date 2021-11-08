Страны с низкой вакцинацией провоцируют новые COVID-штаммы в Европе, - Еврокомиссия

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Прививки защищают даже от наиболее агрессивных форм коронавируса

Полная вакцинация населения ЕС поможет преодолеть пандемию COVID-19 и новые волны инфекции. Об этом сообщил "Укринформ", ссылаясь на пресс-секретаря Европейской комиссии Дану Спинант.

"Мы видели эти цифры. Мы говорим о четвертой, о пятой или шестой волне инфекции, в зависимости от того, о какой стране идет речь. Уровень вакцинации в Европе является одним из самых высоких в мире, но и существует поразительная разница в уровне вакцинации между разными странами. В таких странах как Германия уровень вакцинации приближается к 80 процентам. Но есть и другие страны, например, такие как Румыния, где уровень вакцинации намного ниже, где большинство населения не получили прививки против коронавируса. И именно это может быть средой для развития его новых форм", - отметила она.

При этом, Спинант подчеркнула, что вакцинация действительно защищает от распространения вируса, даже против наиболее агрессивных его форм.

По ее словам, эти выводы подтверждены статистикой европейских агентств ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) и ECDC (Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости), которые продолжают наблюдение за клиническим применением вакцин и их эффективностью.

"Теперь является важным донести эту информацию до всех сограждан, особенно тех, кто до сих пор не получил защиты от коронавируса, и убедить их в важности вакцинации", - добавила пресс-секретарь.

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Напомним, что ранее ученые из Австрии предполагали, что пандемия коронавируса привела к исчезновению одного из основных штаммов гриппа. Речь идет о B/Yamagata - один из четырех вариантов инфекции, которые циркулируют по планете.