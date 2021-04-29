Страны НАТО начали выводить свои войска из Афганистана

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Безопасность военных Альянса объявлена главным приоритетом

Страны Североатлантического альянса (НАТО) начали организованный вывод своих военных миссий из Афганистана. Об этом сообщает AFP.

"Члены НАТО решили в середине апреля начать вывод сил миссии решительной поддержки до 1 мая, и этот вывод начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и обдуманный процесс", - рассказал представитель НАТО.

Известно, что члены Альянса договорились в этом месяце завершить свою миссию в Афганистане вслед за призывом американского президента Джо Байдена прекратить "самую длинную войну".

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В то же время в НАТО отметили, что безопасность военных Альянса "будет главным приоритетом на каждом шагу, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы уберечь наш персонал от вреда".

Как отмечается, на любые действия "Талибана" во время вывода войск будет следовать бурный ответ. В целом вывод планируют завершить в течение нескольких месяцев.

В Министерстве обороны Германии заявили что планируют вывести своих 1300 военнослужащих из страны к началу июля.

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Напомним, 14 апреля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о завершении почти 20-летнего участия США в длительной войне в Афганистане и приказал до 11 сентября осуществить полный вывод американский войск из этой страны.

Уже 25 апреля Соединенные Штаты Америки начали вывод своих войск из Афганистана и эвакуацию нескольких военных баз.