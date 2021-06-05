Страны G7 договорились о глобальном налоге для крупных корпораций

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Такой шаг считают "налоговой революцией"

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) договорились об основе для глобальной налоговой реформы - 15-процентном налоге для крупных корпораций. Об этом сообщает DW.

"Мы (...) обязуемся применять глобальный минимальный налог в меньшей мере 15 процентов для каждой страны", - говорится в заявлении, которое подготовили в завершение встречи министров финансов стран G7.

По словам министр финансов Великобритании Риши Сунака, который возглавлял двухдневные переговоры, члены "Большой семерки" согласились создать глобальную налоговую систему, которая была бы "приспособленной к мировой цифровой эре". Чрезвычайно важно обеспечить ее справедливость, то есть чтобы "соответствующие компании платили нужный налог в нужных местах".

Как отмечается, это позволит избежать в будущем ситуаций, когда транснациональные корпорации, особенно технологические гиганты, получают большие прибыли в одних странах и платят с них низкие налоги в других странах. Известно, что инициатором смены стала администрация президента США Джо Байдена.

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Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал принятое решение "историческим", а также "налоговой революцией". По его словам, это хорошая новость для налоговой справедливости и "плохая новость для налоговых оазисов во всем мире", потому что концерны больше не смогут переносить свою прибыль в страны с низким налогом.

В то же время французский министр финансов Брюно Ле Мэр подчеркнул, что 15% - это "минимум", а его страна хочет "более амбициозный уровень налогообложения". В "Большой семерке" надеются достичь окончательной договоренности на июльской встрече министров финансов G20 в Венеции.

Напомним, ранее на саммите "Большой семерки", который проходит в Лондоне, подтвердили поддержку суверенитета Украины. В частности, Государственный секретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Германии Гайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан продолжат следить за российской агрессией.