Стороны вооруженного конфликта в Ливии избрали переходное правительство

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В стране надеются, что это будет способствовать прекращению гражданской войны

В Женеве 5 февраля представители сторон, конфликтующих в Ливии, избрали новое временное правительство. В стране ожидают, что оно проложит путь к прекращению гражданской войны и проведению общенациональных выборов в декабре 2021 года. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что соглашение было достигнуто в рамках ливийского форума политического диалога при представительствах ООН. В частности, президентский совет возглавил дипломат Мухаммед Юнис Манфи, которого поддерживают на востоке Ливии.

Премьер-министром назначили влиятельного предпринимателя Абделя Хамида Мухаммеда Дбейбу. Его поддерживают на западе страны.

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В Ливии ожидают, что переходное правительство будет руководить страной до выборов, которые должны состояться 24 декабря 2021 года.

Такое решение приветствовали правительства США, Германии, Великобритании, Италии и Франции.

Напомним, конфликт в Ливии начался после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году. В результате в стране вспыхнула борьба за власть между различными группировками и фракциями. В частности, международно признанное правительство в Триполи, возглавляемое Сараджем, контролирует небольшую часть страны. Его соперником является экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования ("Ливийская национальная армия") поддерживают парламент.

Год назад генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий, однако впоследствии они все же возобновились.