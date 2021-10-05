Столтенберг заявил, что Украина вступит в НАТО, но не в ближайшее время

Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но "это не вопрос завтрашнего дня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Однако, по его словам, это произойдет не в ближайшее время. Об этом он заявил во время пресконференции .

Как сказал генсек альянса, он уверен, что Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но "это не вопрос завтрашнего дня".

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Североатлантический альянс (НАТО) будет слабее без Украины, чем с ее участием.

Он заявил, что теперь выбор за альянсом, хотят ли они иметь мощного партнера, чтобы защищать страны, особенно – маленькие.