Столкновение поездов в Египте: власти уточнили число погибших

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Пострадавшими в результате происшествия считаются 185 человек.

В Египте в результате столкновения пассажирских поездов, по обновленным данным, погибли 19 человек. Об этом заявила министр здравоохранения и народонаселения Египта Хала Заид, передает канал eXtranews.

Как отмечается, первоначальные данные о жертвах собирались со слов родственников, которые не могли дозвониться до своих близких. Многие находились в тот момент в бессознательном состоянии и позже дали о себе знать.

В итоге после проверки сведений из больниц и моргов официальное число погибших сократилось до 19 человек. Из 185 пострадавших - 90 уже выписаны из больниц, еще 30 будут отпущены сегодня.

Напомним, в Египте столкнулись два пассажирских поезда. Изначально сообщалось, что погибли по меньшей мере 32 человека и более 60 травмировались.