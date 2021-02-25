Столб пепла высотой 1,5 км: В Индонезии проснулся вулкан

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии Фото из открытых источников

Сейчас информация о погибших не поступало

В индонезийской провинции Северная Суматра проснулся вулкан Синабунг, в результате чего над кратером появился столб пепла высотой 1500 метров. Об этом сообщает dpa.

Согласно сообщению, извержение вулкана длилось более трех минут. Пока данные о жертвах не поступали.

Известно, что последний раз Синабунг просыпался в 2016 году, тогда в результате пирокластического потока (выброс горячих вулканических газов, пепла и скальных обломков) погибли девять жителей села.

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Как отмечается, сейчас власти советуют местным жителям оставаться вне зоны отчуждения - на расстоянии примерно 3-5 километров от кратера.

Следует заметить, что Индонезия имеет наибольшее количество действующих вулканов в мире - 127.

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Напомним, вечером 16 февраля на итальянском острове Сицилия началось еще одно извержение вулкана Этна.