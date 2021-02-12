Стивен Спилберг стал лауреатом премии "Генезис"

Он получил 1 млн долларов в качестве награды

Известный американский кинорежиссер и филантроп Стивен Спилберг получил ежегодную премию "Генезис", предусматривающий вознаграждение в размере 1 млн долларов. Об этом сообщает The Times Of Israel.

"Премия "Генезис" отмечает неповторимый талант Стивена Спилберга, его стремление сделать мир лучше, а также тот уникальный вклад, который он сделал, чтобы открыть глаза послевоенным поколением на ужасы Холокоста", - отметил основатель и глава Фонда премии Стэн Половец.

Как отмечается, награду присвоили Спилбергу как одному из самых влиятельных режиссеров в истории кино. Также весомую роль сыграла его социальная активность и благотворительность, а еще принципиальная позиция против антисемитизма. Кроме этого, высоко была удостоена его работа по сохранению памяти о Холокосте и предотвращению будущих геноцидов с помощью кино и общественной адвокатуры.

При этом добавляется, что впервые при определении победителей ключевую роль сыграло еврейское сообщество. В частности, в голосовании приняло участие 200 представителей диаспоры.

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