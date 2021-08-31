США выделят Украине 60 млн долларов военной помощи
Деньги нужны, чтобы улучшить обороноспособность украинских войск
Накануне встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме Соединенные Штаты пообещали выделить Украине 60 млн долларов военной помощи. Об этом сообщает АР.
Как отмечается в сообщении Конгресса администрация Байдена заявила, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительное увеличение российской военной активности вдоль ее границы", а также через минометные обстрелы, нарушения режима прекращения огня и другие провокации.
"Рост России вдоль украинской границы показало недостаток способности украинских военных защищаться от российского вторжения... Значительные пробелы в способности Украины необходимо срочно устранить, чтобы усилить сдерживание в свете текущей угрозы со стороны России", - пояснили в Байдена.
Напомним, во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией начал рабочий визит в Вашингтон.