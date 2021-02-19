США выделят на программу COVAX 4 млрд долларов

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По словам президента, необходимо усилить глобальные усилия, чтобы ответить на имеющиеся угрозы

Глобальная инициатива COVAX, которая направлена на равномерное обеспечение вакциной против коронавируса всех стран мира, получит от США 4 млрд долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Укринформ.

"Сегодня я заявляю, что Соединенные Штаты делают вклад $2 миллиарда в инициативу COVAX и обещают (выделить – ред.) дополнительные $2 миллиарда, чтобы призвать других активизировать свои усилия", - сказал Байден.

По словам президента, необходимо усилить глобальные усилия, чтобы ответить на имеющиеся угрозы и возможные в будущем.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила на заседании G7, Евросоюз удвоит свой вклад в глобальный механизм COVAX до 1 млрд евро.