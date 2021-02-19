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США выделят на программу COVAX 4 млрд долларов

Фото из открытых источников

По словам президента, необходимо усилить глобальные усилия, чтобы ответить на имеющиеся угрозы

Глобальная инициатива COVAX, которая направлена на равномерное обеспечение вакциной против коронавируса всех стран мира, получит от США 4 млрд долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Укринформ.

"Сегодня я заявляю, что Соединенные Штаты делают вклад $2 миллиарда в инициативу COVAX и обещают (выделить – ред.) дополнительные $2 миллиарда, чтобы призвать других активизировать свои усилия", - сказал Байден.

По словам президента, необходимо усилить глобальные усилия, чтобы ответить на имеющиеся угрозы и возможные в будущем.

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Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила на заседании G7, Евросоюз удвоит свой вклад в глобальный механизм COVAX до 1 млрд евро. 

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