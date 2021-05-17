США выделят 80 млн доз COVID-вакцин для помощи другим странам, - Белый дом

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Доставить препараты обещают уже в июне текущего года

Власти США приняли решение о передаче 80 миллионов доз от коронавируса странам, которые в условиях пандемии нуждаются в дополнительных препаратах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, сегодня, 17 мая, администрация президента США Джо Байдена приняла решение о выделении дополнительных 20 млн доз вакцин от коронавируса в запланированных изначально 60 млн.

При этом Псаки добавила, что обещанные 80 млн доз препаратов поступят в страны до конца июня 2021 года.

Следовательно, стало известно, что в пакет американской помощи вошли вакцины Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и AstraZeneca. В частности, все эти препараты должны быть одобрены федеральным регулятором перед отправкой за границу, поэтому сейчас над этим работают специалисты.

Ранее сообщалось, что Литва планирует предоставить Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавирусной болезни и еще 100 тысяч - для других стран Восточного партнерства.