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США выделят 80 млн доз COVID-вакцин для помощи другим странам, - Белый дом

Фото из открытых источников

Доставить препараты обещают уже в июне текущего года

Власти США приняли решение о передаче 80 миллионов доз от коронавируса странам, которые в условиях пандемии нуждаются в дополнительных препаратах. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, сегодня, 17 мая, администрация президента США Джо Байдена приняла решение о выделении дополнительных 20 млн доз вакцин от коронавируса в запланированных изначально 60 млн.

При этом Псаки добавила, что обещанные 80 млн доз препаратов поступят в страны до конца июня 2021 года.

Следовательно, стало известно, что в пакет американской помощи вошли вакцины Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и AstraZeneca. В частности, все эти препараты должны быть одобрены федеральным регулятором перед отправкой за границу, поэтому сейчас над этим работают специалисты. 

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Ранее сообщалось, что Литва планирует предоставить Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавирусной болезни и еще 100 тысяч - для других стран Восточного партнерства. 

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