США выделит Украине 60 миллионов долларов помощи для укрепления обороны

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

Перед встречей с Путиным, президент Соединенных Штатов временно заморозил военную помощь нашей стране

Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине финансовую помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет средств Пентагона для укрепления обороны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Средства будут выделены на оборонную продукцию, вооружение, военное образование и подготовку кадров.

Как известно, в июне этого года, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, Байден временно заморозил военную помощь Украине.

Теперь же, накануне запланированной на 31 августа в Вашингтоне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США принял решение о помощи.

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Напомним, ранее в Белом доме заявили, что информация о приостановление военной помощи Украине является абсурдной. По словам пресс-секретаря президента США Джен Псаки, страна предоставила 150-миллионный пакет помощи в сфере безопасности, включая оружие.