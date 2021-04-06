США вводят санкции против Турции за сделки с Россией

Ограничения будут официально опубликованы и вступят в силу 7 апреля

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки считают, что турецкое Управление оборонной промышленности (SSB) заслуживает санкций за соглашения с российским оборонным сектором. Об этом сообщает пресс-служба Федерального реестра США.

Как отмечается, государственный секретарь Энтони Блинкен пришел к выводу, что SSB несколько лет назад "провело существенную транзакцию" с Россией. В связи с этим Блинкен определил, что санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) должны действовать в отношении SSB, его главы Исмаила Демира и еще трех руководителей.

В сообщении указывается, что американцам запрещается вести дела с этими гражданами Турции. Активы фигурантов списка в США замораживаются, а также власти США не будут выдавать визы этим людям.

В отношении SSB среди выбранных Блинкеном опций санкций, в частности, вводятся запреты на экспорт американской продукции. Запрещается выдавать SSB кредиты более 10 млн долларов.

Ограничения будут официально опубликованы и вступят в силу завтра, 7 апреля.

К слову, в декабре 2020 года стало известно о решении администрации уже бывшего президента США Дональда Трампа ввести санкции против SSB и тех же четырех ее руководителей, причем - тоже в рамках закона CAATSA. На такой шаг Вашингтон тогда пошел, чтобы наказать Анкару за покупку у России ЗРК С-400.

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Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки объявили о новых торговых санкциях против Российской Федерации, вступивших в силу 18 марта. Причина санкций - то, что правительство России применило химическое или биологическое оружие против своих граждан-Алексея Навального и Сергея Скрипаля с его дочерью.