США вводят санкции против лидеров военного переворота в Мьянме

Джо Байден Фото из открытых источников

Соответствующий указ уже подписал Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против лидеров военного переворота в Мьянме. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, американский лидер заявил, что подписал указ, который позволит "немедленно ввести санкции против военных лидеров, возглавивших переворот, их деловых интересов и близких родственников".

Теперь в Вашингтоне в течение недели должны составить первый список ответственных за путч, которые станут мишенью санкций.

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По словам Байдена, также будет введен жесткий экспортный контроль. США лишат путчистов доступа к активам правительства Мьянмы в США объемом примерно в 1 миллиард долларов. Американский президент требует от военных, захвативших власть в Мьянме, "немедленного" освобождения задержанных политиков и активистов и возвращения к демократии

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Напомним, ранее стало известно, что военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреатку Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.