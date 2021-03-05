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США ввели санкции против Коломойского

Олигарх Игорь Коломойский

 Фото из открытых источников

Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, а также его семьи. Информация об этом появилась на сайте Госдепа США.

Как отмечается, ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции. Вместе с Коломойским под санкции попали его жена, дочь и сын. Всем им запрещен въезд в США.

Основанием для наложения санкций госсекретарь США Энтони Блинкен назвал деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014-2015 годах.

Также он обвинил бизнесмена в попытках подорвать демократию в Украине. 

"Это решение подтверждает стремление США поддерживать реформы политического, экономического и судебного секторов, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины. США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед. Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", - резюмируется в заявлении.

Напомним, ранее Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки офисного здания в Кливленде, штат Огайо.

 

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