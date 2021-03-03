США ввели санкции против главы ФСБ и генпрокурора России. Полный перечень

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Также под санкции попали три государственные организации

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, в список попали семь чиновников и три организации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Согласно сообщению, этим лицами запрещено иметь собственность на территории США, а граждане Соединенных Штатов не могут совершать с этими людьми любые сделки, поскольку также рискуют попасть под санкции.

Известно, что санкции применили к:

директору ФСБ России Александру Бортникову;

главе управления администрации президента по внутренней политике России Андрею Ярину;

первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко;

заместителям министра обороны России Алексею Криворучко и Павлу Попову;

главе ФСИН России Александру Калашникову;

генпрокурору России Игорю Краснову.

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Также под санкции попали три организации: 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТа).

В МИД России уже отреагировали на такой шаг США. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что государство ответит на такой "антироссийский выпад" и будет реагировать "исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично".

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Напомним, ранее сообщалось, что США вслед за Евросоюзом ввели санкции против семи высокопоставленных лиц России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, однако имена этих лиц не были названы.