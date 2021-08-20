США ввели ряд новых санкции против РФ из-за строительства "Северного потока-2"

Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет, в котором перечислены одно российское судно и два россиянина

США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством "Северного потока-2". Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях против участников проекта. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента страны .

В пресс-релизе отмечается, что ведомство предоставило в Конгресс отчет, в котором перечислены одно российское судно и два россиянина, участвующих в строительстве газопровода.

"Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям", - отмечается в сообщении.

Кроме того, президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить американскому правительству вводить санкции против участников "Северного потока-2".

Напомним, ранее мы писали, что республиканцы-члены банковского комитета Сената США сообщили министерству финансов, что собираются блокировать назначение в ведомство двух кандидатур, пока администрация не введет новые санкции против российского газопровода "Северного потока-2".

По словам сенаторов, в Конгрессе оппозиция по "Северному потоку-2" является широкой и двухпартийной и выразили сожаление, что президент Джо Байден изменил курс по газопроводу.