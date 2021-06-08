США впервые за 20 лет одобрили новый препарат против болезни Альцгеймера

Более 30 миллионов человек во всем мире болеют этой болезнью

В течение почти 20 лет регулирующими органами США было одобрено новое лекарство от болезни Альцгеймера. Об этом сообщает BBC.

Препарат называется "Адуканумаб" и лечит не только симптомы болезни, а ее основную причину. Он воздействует на белок амилоид, который образует аномальные скопления в мозге людей и вызывает повреждение клеток и деменцию.

Тем не менее мнения ученых разделились относительно потенциального воздействия нового препарата из-за неопределенности результатов испытаний.

Врачи также скептически относятся к препарату и не считают его каким-то "чудодейственным", однако одобрение в США они называют возможным толчком к дальнейшему изучению этой болезни, которой уделяется значительно меньше внимания, чем рака или сердечным заболеванием.

На сегодняшний день более 30 миллионов человек во всем мире заболевают болезнью Альцгеймера, среди которых большинство людей старше 65 лет.

Новости по теме: Ученые нашли способ уменьшить риск развития болезни Альцгеймера

Напомним, ранее мы писали, что ученые приблизились к разгадке лечения болезни Альцгеймера. Группа ученых из США смогла удалить вредные белки из мозга с помощью звука и света.