США впервые разместят свои истребители пятого поколения за рубежом

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Эскадрилья F-35A будет состоять из 27 самолетов

Соединенные Штаты Америки зимой планируют впервые разместить свои истребители пятого поколения F-35A в Европе. Об этом сообщил "Интерфакс".

Как отмечается, эскадрилья будет состоять из 27 самолетов.

"Истребители прибудут этой зимой", — заявил командир 495-й эскадрильи, в которую войдут F-35A, подполковник Аян Маклафлин.

Известно, что их разместят на авиабазе Лейкенгит в Англии, что будет первым размещением подобных истребителей за пределами США. Сама авиабаза расположена в 113 километрах от Лондона, где сейчас находятся американские истребители F-15.

Кроме этого, другие страны Европы, такие как Нидерланды, Италия и Норвегия, на 2022 год также планируют размещение на своих авиабазах истребителей F-35.

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Напомним, что ранее украинские военные приняли участие в совместном десантировании многонационального подразделения с американских самолетов. Его провели в рамках учения Rapid Trident-2021, с участием военных ВСУ, десантно-штурмовых войск и подразделений стран-партнеров.

Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес", с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров.