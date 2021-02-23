США впервые разместили свои стратегические бомбардировщики в Норвегии

В-1В Lancer Фото из открытых источников

Самолеты будут участвовать во многих миссиях на Крайнем Севере

Американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики В-1В Lancer впервые прибыли на территорию Норвегии для длительного размещения и проведения учебных миссий. Об этом говорится на официальном сайте командования Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

Готовясь к этому развертыванию, персонал ВВС США со своей основной базы в Техасе прибыл сегодня на авиабазу Эрланд в Норвегии. Эти авиаторы примут участие в ряде учебных миссий, которые будут выполняться в ближайшие недели.

Обучение для личного состава будет включать различные направления, начиная с операций на крайнем севере и заканчивая улучшением взаимодействия с европейскими союзниками и партнерами.

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"Оперативная готовность и наша способность поддерживать союзников и партнеров и быстро реагировать критически важны для общего успеха. Мы ценим прочное партнерство, которое мы имеем с Норвегией, и надеемся на будущие возможности для укрепления нашей коллективной обороны", - заявил генерал Джефф Гарригиан, командующий ВВС США в Европе и Африке.

В заявлении не указывается, сколько именно американских самолетов прибыло в Норвегию.

Весь персонал прошел медицинский осмотр перед прибытием в Норвегию.

Следует напомнить, что ВВС США в прошлом году обнародовали новую арктическую оборонную стратегию, направленную на усиление своего присутствия в регионе и противодействие угрозам со стороны России и Китая.

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Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае Российской Федерации во время планового полета потерпел крушение бомбардировщик Су-34.