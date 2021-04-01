США усилили разведку из-за стягивания войск России к границе Украины

Пентагон - штаб-квартира Министерства обороны США wikipedia.org

По словам главы Северного командования США, таким образом РФ пытается "восстановить свое влияние на мировой арене"

Европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины. Об этом сообщает Politica.

"Мы четко осознавали угрозы, которые мы видим со стороны России в разных доменах ..., мы воспринимаем их очень серьезно", - заметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, США не хочет видеть больше нарушений на украинской территории.

Кроме этого, в Пентагоне выразили обеспокоенность союзникам по НАТО относительно возобновления активности РФ на территории Украины. В результате которой 26 марта погибли четыре украинских солдата и еще два были ранены.

При этом добавляется, что в последнее время РФ демонстрирует необычную активность в стране. Так, в понедельник, 29 марта, самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух из-за необычно большого количества полетов российских истребителей и бомбардировщиков вблизи границ союзников.

По словам главы Северного командования США генерала Глена Ван Херка, таким образом Москва пытается "восстановить свое влияние на мировой арене".

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.