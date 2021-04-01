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США усилили разведку из-за стягивания войск России к границе Украины

Пентагон - штаб-квартира Министерства обороны США wikipedia.org

По словам главы Северного командования США, таким образом РФ пытается "восстановить свое влияние на мировой арене"

Европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины. Об этом сообщает Politica

"Мы четко осознавали угрозы, которые мы видим со стороны России в разных доменах ..., мы воспринимаем их очень серьезно", - заметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. 

По его словам, США не хочет видеть больше нарушений на украинской территории. 

Кроме этого, в Пентагоне выразили обеспокоенность союзникам по НАТО относительно возобновления активности РФ на территории Украины. В результате которой 26 марта погибли четыре украинских солдата и еще два были ранены. 

При этом добавляется, что в последнее время РФ демонстрирует необычную активность в стране. Так, в понедельник, 29 марта, самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух из-за необычно большого количества полетов российских истребителей и бомбардировщиков вблизи границ союзников.

По словам главы Северного командования США генерала Глена Ван Херка, таким образом Москва пытается "восстановить свое влияние на мировой арене".

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

В свою очередь в Кремле отреагировали на слова украинской стороны, отметив, что перемещение российских войск у границы с Украиной не должно беспокоить другие страны, поскольку они передвигаются исключительно по территории РФ для защиты своих границ.

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