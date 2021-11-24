США с января введут новое требование для въезда в страну: Кого это будет касаться

Наличие COVID-прививки будут требовать не только от туристов, но и от водителей грузовиков, представителей правительств и служб реагирования на ЧС

Соединенные Штаты Америки с января 2022 года введут новое обязательное требование для иностранцев , которые намерены попасть в страну. Об этом сообщает AP News .

Согласно сообщению, с 22 января США будут требовать наличие прививки от коронавируса не только от иностранных туристов, но и от водителей грузовиков, представителей иностранных правительств и служб реагирования на чрезвычайные ситуации.

В то же время, американские граждане и владельцы вида на жительство смогут въезжать в страну независимо от их статуса вакцинации, но должны будут проходить тестирование на COVID-19.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, около 47 млн взрослых жителей США до сих пор не вакцинированы.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты с 8 ноября открыли границы для полностью вакцинированных против коронавируса туристов. Путешествовать в США могут туристы из стран Шенгенской зоны, Великобритании и Ирландии, Китая, Бразилии, Ирана, Индии и Южно-Африканской Республики.