США с 8 ноября упростят въезд для вакцинированных иностранцев, - WSJ

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По новым правилам, полностью вакцинированные путешественники также должны показать отрицательный тест перед вылетом, сделанный за три дня до этого

Администрация США облегчит нынешние строгие ограничения на въезд для иностранных туристов в Соединенные Штаты 8 ноября. Об этом сообщает WSJ.

"Новая политика будет касаться как тех, кто прибывает самолетами, так и тех, кто прибывает через сухопутные пограничные пункты. Они должны быть полностью вакцинированы и иметь при себе доказательство вакцинации", - говорится в публикации.

Кроме того, по новым правилам, полностью вакцинированные путешественники также должны показать отрицательный тест перед вылетом, сделанный за три дня до этого.

Администрация Байдена анонсировала новую дату для ослабления ограничений, поскольку стремится развеять беспокойство европейских союзников, которые давили на Вашингтон в этом вопросе, отмечается в сообщении. Сейчас действует правило, что все иностранцы, которые находились на территории стран ЕС, а также ряда других стран в течение последних 15-ти дней, не могут попасть в США. Исключение сделали для официальных делегаций, дипломатов и нескольких других случаев.

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Как сообщалось ранее, вакцинированные украинцы с 10 октября 2021 года не могут посещать Францию и Германию с туристической целью. Обе страны не признают популярную в Украине вакцину CoronoVac, так что ограничения также коснуться привитых ею туристов.