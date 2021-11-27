США рассматривают два сценария в случае вторжения РФ в Украину, - WSJ

Российские военные у границы с Украиной Sky News

Они, в частности, предусматривают введение санкций против России и ограничение военных учений на территории ЕС

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае нападения РФ на Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, два варианта предусматривают в случае вторжения РФ в Украину следующих действий:

С одной стороны, США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств пво и другой военной помощи, а также расширения санкций против России.

Второй вариант предполагает, что США пойдет путем "снижения риска конфронтации с Москвой", в том числе с помощью ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе (в издании отмечают, что такие учения продолжают стимулировать критику со стороны РФ). При этом сценарии, США также приостановят программу военной помощи Украине.

Напомним, ранее Украина может получить гарантии безопасности от Российской Федерации только реализацией Минских соглашений по Донбассу. Песков уточнил, что все стороны должны обсуждать это в прямом диалоге.