home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

США рассматривают два сценария в случае вторжения РФ в Украину, - WSJ

Российские военные у границы с Украиной Sky News

Они, в частности, предусматривают введение санкций против России и ограничение военных учений на территории ЕС

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает несколько вариантов действий в случае нападения РФ на Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, два варианта предусматривают в случае вторжения РФ в Украину следующих действий:

С одной стороны, США рассматривают возможность усиления оборонных возможностей Украины за счет увеличения поставок средств пво и другой военной помощи, а также расширения санкций против России.

Второй вариант предполагает, что США пойдет путем "снижения риска конфронтации с Москвой", в том числе с помощью ограничения количества военных учений, проводимых США в Европе (в издании отмечают, что такие учения продолжают стимулировать критику со стороны РФ). При этом сценарии, США также приостановят программу военной помощи Украине.

Новости по теме: У Зеленского рассказали, будет ли военное положение из-за угрозы вторжения РФ

Напомним, ранее Украина может получить гарантии безопасности от Российской Федерации только реализацией Минских соглашений по Донбассу. Песков уточнил, что все стороны должны обсуждать это в прямом диалоге.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Бельгии подтвердили первый случай заражения новым штаммом COVID-19 Пять стран ЕС остановили авиасообщение с Югом Африки из-за нового штамма COVID-19 В Канаде началась вакцинация от COVID детей Во Франции сокращают срок действия COVID-документов

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект