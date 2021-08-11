США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

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Запуск был произведен с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения. Об этом сообщает Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена 11 августа в 09:53 по киевскому времени с шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Головная часть пролетела 6,75 тысячи километров и поразила цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы Острова) в центральной части Тихого океана.

Представитель командования подчеркнул, что нынешний тестовый пуск не связан с каким-либо событием в мире и призван продемонстрировать готовность ядерных сил США и эффективность средств ядерного сдерживания страны.

LGM - 30g Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Ежегодно осуществляется до четырех пусков этих ракет для проверки их боеготовности.

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