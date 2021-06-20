США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", - советник Байдена

В то же время, США не собираются вводить санкции против стран Европейского Союза, которые причастны к " Северному потоку-2"

Советник президента Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан заявил, что Вашингтон выступает против российского "Северного потока-2" и подчеркнул, что США продолжат вводить санкции против газопровода. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN .

По его словам, Джо Байден не собирается вводить санкции против стран Европейского Союза, которые причастны к "Северному потоку-2", однако он готов вводить ограничения против российских компаний.

"Вопрос в том, будем ли мы непосредственно преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов это сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Он это делал и продолжит делать", - заявил Салливан.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Германия в связи завершением строительства газопровода "Северный поток-2" обсуждают возможные компенсации Украине. В частности, речь идет о возмещении, поскольку Киев может потерять транзит газа из России в Европу.