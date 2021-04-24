live
Новости » Мир Читати новину українською

США признали геноцид армян: Официальное заявление Байдена

Джо Байден Фото из открытых источников

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже отреагировал, заявив, что тема геноцида "политизируется третьими сторонами"

Президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Об этом говорится в его заявлении ко Дню памяти жертв Геноцида армян 24 апреля, которое размещено на сайте Белого дома.

"Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, 1,5 млн армян были депортированы и убиты. [...] Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы случившееся никогда не повторилось. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад", — заявил Байден.

По его словам, большинство из выживших были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в США.

"Имея силу и устойчивость, армянский народ выжил и восстановил свою общину", — отметил Байден.

Заметим, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что его страна полностью отвергает это "популистское" заявление.

 

А президент Турции Реджеп Эрдоган уже акцентировал, что тема геноцида "политизируется третьими сторонами".

 

Напомним, по данным историков, в годы Первой мировой войны в Османской империи было убито до 1,5 млн армян. Турция отрицает, что убийства армян тогда были геноцидом, называя это последствиями для любой общины, которые могли бы произойти в условиях войны. При этом, турецкая сторона настаивает, что число погибших армян в тот период не превышает 300 тысяч человек.

Новости по теме: Во Франции задержали подозреваемого в геноциде в Руанде, которого разыскивали 26 лет

Как известно, 12 декабря 2019 года Сенат США единогласно принял историческую резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян, а в апреле этого года более ста конгрессменов Байдена призвали признать геноцид армян.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Австрией прокатилась волна карантинных протестов, есть задержанные В Полтаве продолжаются карантинные протесты: Люди перекрыли трассу Киев-Харьков В Мьянме на Пасху протестующие вышли на акцию с лозунгами на пасхальных яйцах В Полтаве предприниматели вышли на протест под ОГА

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |