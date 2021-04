США признали геноцид армян: Официальное заявление Байдена

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже отреагировал, заявив, что тема геноцида "политизируется третьими сторонами"

Президент США Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Об этом говорится в его заявлении ко Дню памяти жертв Геноцида армян 24 апреля, которое размещено на сайте Белого дома.

"Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, 1,5 млн армян были депортированы и убиты. [...] Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы случившееся никогда не повторилось. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад", — заявил Байден.

По его словам, большинство из выживших были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в США.

"Имея силу и устойчивость, армянский народ выжил и восстановил свою общину", — отметил Байден.

Заметим, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что его страна полностью отвергает это "популистское" заявление.

“Words cannot change or rewrite history.”



We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.



We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events