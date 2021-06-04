США приравняют по приоритету кибератаки к терроризму

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Компания Colonial Pipeline заплатила почти 5 млн долларов DarkSide, чья атака заставила ее приостановить свою деятельность на несколько дней

В США после кибератаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline и крупного ущерба, нанесенного киберпреступниками, повышают приоритет расследования атак программ-вымогателей до уровня терроризма. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Министерство юстиции США после взлома Colonial Pipeline повышает приоритет расследования атак программ-вымогателей до уровня терроризма", - говорится в сообщении.

На практике это означает, что следователи прокуратуры США, занимающиеся атаками программ-вымогателей, должны будут делиться новой информацией о ходе расследования и соответствующими техническими данными со своими руководителями в Вашингтоне.

В руководстве Министерства юстиции конкретно упоминается случай Colonial Pipeline как пример растущей угрозы и которую представляют для нации программы-вымогатели и цифровое вымогательство. Так, компания Colonial Pipeline заплатила почти 5 млн долларов DarkSide, чья атака заставила ее приостановить свою деятельность на несколько дней.

По словам официальных лиц США, решение Минюста о специальном режиме расследования демонстрирует, что эта проблема становится приоритетной. Ранее такая модель применялась в отношении терроризма и дел, касающихся национальной безопасности.

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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве планирует обсудить вопросы кибербезопасности.