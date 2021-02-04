США приостановили вывод войск из Германии, инициированный Трампом

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Новые власти страны ознакомляются с решением бывшего президента

Соединенные Штаты Америки приостановили планы по выводу тысяч войск из Германии, инициированные администрацией экс-главы страны Дональда Трампа. Об этом сообщил командующий войсками США в Европе Тод Волтерс, передает Politico.

Отмечается, что команда президента Джо Байдена, в частности, новый министр обороны Ллойд Остин тщательно проверяют соответствующее решение. "Предварительное планирование, которое длилось относительно предыдущей инициативы, было приостановлено, чтобы наш министр обороны и эта администрация могли провести тщательный анализ всего, что произошло до момента, когда госсекретарь (министр обороны, – Ред.) Остин вступил в должность", – высказался командующий войсками.

При этом Волтерс добавил, что не знает, какой будет будущая численность войск в Европе. "Что я скажу, что существует в этот момент, так это то, что каждый из вариантов, все они отложены, и все они будут пересмотрены", – высказался он.

Как известно, план администрации Трампа предусматривал вывод 12 000 военнослужащих из Германии, то есть около трети военного присутствия США в этой стране. Среди этих войск одна часть должна была вернуться домой, а вторая – отправиться в другие государства Европы.

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Напомним, в июле прошлого года премьер-министры четырех немецких земель обратились к членам Конгресса США с призывом заблокировать планы вывода американских войск из Германии. В июне тогдашний президент США Дональд Трамп обвинил союзника по НАТО в том, что он не выполнил целевой показатель оборонных расходов Североатлантического альянса.