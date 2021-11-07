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США приказали своим сотрудникам покинуть Эфиопию

Фото из открытых источников

Дания и Италия также попросили своих граждан в Эфиопии покинуть страну, пока были доступны коммерческие рейсы

США приказали своим правительственным сотрудникам в Эфиопии, не связанным с чрезвычайными ситуациями, покинуть страну. Об этом сообщает Reuters.

В США заявили, что в Эфиопии инциденты гражданских беспорядков и этнического насилия происходят без предупреждения, но ситуация может обостриться и вызвать перебои в цепочке поставок, отключение связи и сбои в поездках..

Дания и Италия также попросили своих граждан в Эфиопии покинуть страну, пока были доступны коммерческие рейсы.

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Как сообщалось ранее, повстанцы из северного региона Эфиопии Тиграй взяли под контроль старинный город Лалибела, которое является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в соседнем регионе Амхара.

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